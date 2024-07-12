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Медведев — Алькарас: где смотреть, во сколько начало полуфинала Уимблдона-2024

Медведев — Алькарас: где смотреть, во сколько начало полуфинала Уимблдона-2024
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона пройдут полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Трансляцию матчей Уимблдонского турнира осуществляет телеканал Tennis Channel, а также телекомпании S Sport и Sport Plus и Setanta Sport в разных странах. Приложение Eurosport Player также покажет соревнования. В России возможен просмотр всех этих каналов, но только по платной подписке. Следить за соревнованиями можно с помощью матч-центра «Чемпионата».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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