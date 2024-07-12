Медведев — Алькарас: история личных встреч перед полуфиналом Уимблдона-2024
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона пройдут полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдонского турнира. Счёт личных встреч: 4-2 в пользу испанца.
- 01.07.2021. Уимблдон, трава. Полуфинал: Медведев — Алькарас — 6:4, 6:1, 6:2.
- 20.03.2023. Индиан-Уэллс, хард. Финал: Алькарас — Медведев - 6:3, 6:2.
- 14.07.2023. Уимблдон, трава. Полуфинал: Алькарас — Медведев — 6:3, 6:3, 6:3.
- 09.09.2023. US Open, хард. Полуфинал: Медведев — Алькарас — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
- 17.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард. Групповой этап: Алькарас — Медведев — 6:4, 6:4.
- 18.03.2024. Индиан-Уэллс, хард. Финал: Алькарас — Медведев - 7:6 (7:5), 6:1.
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.
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