ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев — Алькарас: история личных встреч перед полуфиналом Уимблдона-2024

Медведев — Алькарас: история личных встреч перед полуфиналом Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона пройдут полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдонского турнира. Счёт личных встреч: 4-2 в пользу испанца.

  • 01.07.2021. Уимблдон, трава. Полуфинал: Медведев — Алькарас — 6:4, 6:1, 6:2.
  • 20.03.2023. Индиан-Уэллс, хард. Финал: Алькарас — Медведев - 6:3, 6:2.
  • 14.07.2023. Уимблдон, трава. Полуфинал: Алькарас — Медведев — 6:3, 6:3, 6:3.
  • 09.09.2023. US Open, хард. Полуфинал: Медведев — Алькарас — 7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3.
  • 17.11.2023. Итоговый турнир ATP, хард. Групповой этап: Алькарас — Медведев — 6:4, 6:4.
  • 18.03.2024. Индиан-Уэллс, хард. Финал: Алькарас — Медведев -  7:6 (7:5), 6:1.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android