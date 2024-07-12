«Это ещё не его максимум». Первый тренер Даниила Медведева — о подготовке теннисиста

Екатерина Крючкова, первый тренер российского теннисиста, пятой ракетки мира Даниила Медведева, заявила, что уровень игры, который показывает спортсмен на Уимблдоне сейчас — это не его максимум.

«Даня сыграл прекрасный матч против Синнера. Он показал хорошую игру, но это ещё не его максимум, не всё, на что он способен. Матч с Алькарасом будет сложным психологическим испытанием. В теннисе многое построено на психологии, хотя, конечно, должны быть мастерство, физическая готовность, но психологическая устойчивость и вера в себя тоже очень многое значат, и Дане эти качества не раз помогали одерживать большие победы», — приводит слова Крючковой ТАСС.

Напомним, Медведев родился в Москве и начинал свой путь в спорте именно там. Сейчас теннисист проживает в Монте-Карло (Монако). На Уимблдоне-2024 он уже обошёл первую ракетку мира Янника Синнера, а 12 июля встретится с Карлосом Алькарасом.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.