Серена Уильямс спела песню, посвящённую Марии Шараповой

Экс-теннисистка Серена Уильямс спела песню, посвящённую российской экс-теннисистке Марии Шараповой.

«Она могла бы быть моим теннисным мячом», — поётся в песне.

Фото: Скриншот с выступления Серены Уильямс

Напомним, обе теннисистки уже завершили карьеру. Уильямс, как и Шарапову, часто можно увидеть на светских мероприятиях. Недавно они посетили шоу Vogue в Париже.

Уильямс завершила карьеру в 2022 году. Она является четырёхкратной олимпийской чемпионкой и победительницей 73 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету американки 23 победы в турнирах «Большого шлема» в женском одиночном разряде.

Российская спортсменка Шарапова завершила карьеру чуть раньше — в 2020 году. Она написала об этом в своих социальных сетях. Шарапова была победительницей пяти турниров серии «Большого шлема».