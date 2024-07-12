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Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024

Даниил Медведев — Карлос Алькарас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Уимблдона-2024
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона пройдут полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встретится с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. Игра состоится на Центральном корте и начнётся не ранее 15:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч: 4-2 в пользу испанца. Стоит отметить, что спортсмены ни разу не встречались на турнирах рангом ниже «Мастерса» и на стадии ранее полуфинала. Лишь на Итоговом турнире ATP — 2023 теннисисты встретились в групповом этапе.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024.
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