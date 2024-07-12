Паолини и Крейчикова — первый финал Уимблдона, где соперницы встречались в отборочном ТБШ

Финал Уимблдона в женском одиночном разряде, где встретятся итальянка Ясмин Паолини и чешка Барбора Крейчикова, будет первым в Открытой эре среди женщин, где соперницы встречались в отборочном турнире «Большого шлема».

Ранее встреча теннисисток была на Australian Open — 2018. Финал Уимблдона-2024 состоится 13 июля в 16:00 мск во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

В полуфинале Крейчикова обыграла казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину, а Паолини встретилась с Донной Векич.

Отметим, что все российские представительницы не смогли пробиться выше третьего круга турнира «Большого шлема» — Уимблдона. Дальше всех прошла Анна Калинская, но из-за травмы ей пришлось сняться прямо во время матча с Еленой Рыбакиной.