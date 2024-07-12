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Пресс-служба Уимблдона обратилась к Рыбакиной после поражения Елены в полуфинале турнира

Пресс-служба Уимблдона обратилась к Рыбакиной после поражения Елены в полуфинале турнира
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Пресс-служба Уимблдона-2024 выразила слова поддержки представительнице Казахстана четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной после проигранного матча чешской теннисистке Барборе Крейчиковой в полуфинале турнира (6:3, 3:6, 4:6).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Любим и восхищаемся Еленой Рыбакиной. Поздравляем с очередным успешным выступлением на турнире», — говорится в сообщении пресс-службы Уимблдона.

Казахстанская теннисистка — чемпионка Уимблдонского турнира в 2022 году.

В финале Уимблдона-2024 Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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