Паолини — первый игрок, вышедшая в финал Уимблдона без побед на турнире в прошлом году
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Итальянская теннисистка, седьмая ракетка мира Ясмин Паолини стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в финал Уимблдона при том, что в прошлом сезоне того же турнира не выиграла ни одного матча в основной сетке.
Напомним, в 2023 году Паолини проиграла на тот момент 10-й ракетке мира Петре Квитовой в первом круге Уимблдона.
13 июля состоится финальный матч женской основной сетки Уимблдона-2024 между чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой и итальянкой Ясмин Паолини в 16:00 мск во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Известно, что их финальная пара стала первой парой соперниц в Открытой эре, которые ранее встречались только на отборочном этапе турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2018.
Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
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Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
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Ясмин Паолини
Я. Паолини
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