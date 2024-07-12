Паолини — первый игрок, вышедшая в финал Уимблдона без побед на турнире в прошлом году

Итальянская теннисистка, седьмая ракетка мира Ясмин Паолини стала первой теннисисткой в Открытой эре, которая вышла в финал Уимблдона при том, что в прошлом сезоне того же турнира не выиграла ни одного матча в основной сетке.

Напомним, в 2023 году Паолини проиграла на тот момент 10-й ракетке мира Петре Квитовой в первом круге Уимблдона.

13 июля состоится финальный матч женской основной сетки Уимблдона-2024 между чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой и итальянкой Ясмин Паолини в 16:00 мск во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета. Известно, что их финальная пара стала первой парой соперниц в Открытой эре, которые ранее встречались только на отборочном этапе турнира «Большого шлема» — Australian Open — 2018.