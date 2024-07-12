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«Думала, что умру в третьем сете». Векич объяснила, почему плакала в полуфинале Уимблдона

«Думала, что умру в третьем сете». Векич объяснила, почему плакала в полуфинале Уимблдона
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37-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич рассказала о своих эмоциях после поражения в полуфинале Уимблдона-2024 от представительницы Италии седьмого номера рейтинга WTA Ясмин Паолини (6:2, 4:6, 6:7). Векич плакала в перерывах между розыгрышами очков и во время перехода в конце третьего сета.

Фото: Кадр из трансляции

«Думала, что умру в третьем сете. У меня так сильно болели рука и нога. Было очень тяжело, но я поправлюсь. Моя команда говорит, что я могу гордиться собой.

Я много плакала, потому что не знала, смогу ли продолжать играть при таких болевых ощущениях. Конечно, мне понадобится пара дней, чтобы всё оценить, сейчас трудно быть позитивным, ведь финал был так близко», — сказала Векич на пресс-конференции.

В финале Уимблдона-2024 Ясмин Паолини сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

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