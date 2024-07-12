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Янчук рассказал, за счёт чего Медведев сможет победить Алькараса в полуфинале Уимблдона

Янчук рассказал, за счёт чего Медведев сможет победить Алькараса в полуфинале Уимблдона
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Советский и российский теннисист Виктор Янчук заявил, что российский теннисист Даниил Медведев может одержать победу над Карлосом Алькарасом за счёт случайных ошибок испанца.

«В полуфинале Медведев — Алькарас силы примерно равны, хотя теннисисты разные по манере игры. Алькарас очень быстрый, двигается по корту, достаёт разные мячи, сам временами наносит очень сильные удары, более рисковый. Даниил более стабильный и выдержанный. Поэтому за счёт ошибок Алькараса Медведев будет набирать очки, но иногда и за счёт своих активных действий: удары, хорошие подачи. Игра будет равная, потому что наверняка Даниил сделал выводы из прошлых встреч.

Матч с Синнером получился трудным, но всё-таки было два дня на восстановление. Думаю, этого вполне достаточно, Даниил готов к Алькарасу», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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