Обыграет ли Даниил Медведев Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона?
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Сегодня, 12 июля, состоится полуфинальный матч травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024 между российским теннисистом, пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанским теннисистом, второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Поединок начнётся не ранее 15:30 мск на Центральном корте во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:30 МСК
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алькарас — Медведев.
Напомним, ранее теннисисты встречались шесть раз на всех покрытиях, кроме грунта. Четыре раза победу на свой счёт записывал испанец, остальные два поединка смог выиграть россиянин. Если говорить конкретно о встречах на травяном покрытии, то их было две и оба теннисиста по одному разу одержали победу.
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