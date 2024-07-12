Обыграет ли Даниил Медведев Карлоса Алькараса в полуфинале Уимблдона?

Сегодня, 12 июля, состоится полуфинальный матч травяного турнира «Большого шлема» Уимблдон-2024 между российским теннисистом, пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым и испанским теннисистом, второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Поединок начнётся не ранее 15:30 мск на Центральном корте во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алькарас — Медведев.

Напомним, ранее теннисисты встречались шесть раз на всех покрытиях, кроме грунта. Четыре раза победу на свой счёт записывал испанец, остальные два поединка смог выиграть россиянин. Если говорить конкретно о встречах на травяном покрытии, то их было две и оба теннисиста по одному разу одержали победу.