«У неё в юниорах были проблемы на траве». Кирьос — о выходе Крейчиковой в финал Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе Барборы Крейчиковой из Чехии над четвёртой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в полуфинальном матче женского Уимблдона-2024 (3:6, 6:3, 6:4).
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
«Я назвал сегодня матч Крейчикова – Рыбакина интересным на панели ESPN… Я тоже кое-что знаю о женском теннисе… Я играл с Барборой в юниорах, и у неё проблемы на траве», — написал финалист Уимблдона-2022 Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.
В финале Уимблдонского турнира Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.
|1
|2
|3
|
|
Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является ещё одна теннисистка из чехии Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.
- 12 июля 2024
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:07
-
11:54
-
11:45
-
11:07
-
11:07
-
11:00
-
10:39
-
10:09
-
09:38
-
09:00
-
02:51
-
01:15
-
00:45
-
00:35
-
00:18
- 11 июля 2024
-
23:25
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:15
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
19:50
-
19:11
-
19:05
-
18:59
-
18:55