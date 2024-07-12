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«У неё в юниорах были проблемы на траве». Кирьос — о выходе Крейчиковой в финал Уимблдона

«У неё в юниорах были проблемы на траве». Кирьос — о выходе Крейчиковой в финал Уимблдона
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Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе Барборы Крейчиковой из Чехии над четвёртой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в полуфинальном матче женского Уимблдона-2024 (3:6, 6:3, 6:4).

Уимблдон (ж). 1/2 финала
11 июля 2024, четверг. 19:05 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		3 4
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина

«Я назвал сегодня матч Крейчикова – Рыбакина интересным на панели ESPN… Я тоже кое-что знаю о женском теннисе… Я играл с Барборой в юниорах, и у неё проблемы на траве», — написал финалист Уимблдона-2022 Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

В финале Уимблдонского турнира Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Уимблдон (ж). Финал
13 июля 2024, суббота. 16:00 МСК
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
7
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является ещё одна теннисистка из чехии Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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