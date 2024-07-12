«У неё в юниорах были проблемы на траве». Кирьос — о выходе Крейчиковой в финал Уимблдона

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о победе Барборы Крейчиковой из Чехии над четвёртой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной в полуфинальном матче женского Уимблдона-2024 (3:6, 6:3, 6:4).

«Я назвал сегодня матч Крейчикова – Рыбакина интересным на панели ESPN… Я тоже кое-что знаю о женском теннисе… Я играл с Барборой в юниорах, и у неё проблемы на траве», — написал финалист Уимблдона-2022 Кирьос в своём аккаунте в соцсетях.

В финале Уимблдонского турнира Крейчикова сразится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Ясмин Паолини, которая ранее обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.

Уимблдон-2024 в женском одиночном разряде проходит с 1 по 13 июля. Действующей чемпионкой соревнований является ещё одна теннисистка из чехии Маркета Вондроушова, которая покинула турнир уже в первом круге.