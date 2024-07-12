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Новак Джокович снялся для обложки летнего выпуска Vogue Adria

Новак Джокович снялся для обложки летнего выпуска Vogue Adria
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Экс первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович снялся для обложки летнего выпуска Vogue Adria. На фото теннисист представил коллекцию Lacoste.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Эта линейка журналов Vogue была запущена в марте 2024 года. Там публикуется контент из таких европейских стран, как Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория.

Напомним, в июне 2024 года Джокович опустился на второе место в рейтинге ATP, уступив первенство итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. На счету серба 98 титулов одиночного разряда. В этом году он не стал обладателем ни одного из трофеев, однако сейчас готовится к полуфинальному матчу Уимблдона-2024 с Лоренцо Музетти. В полуфинал Джокович прошёл на отказе австралийского теннисиста Алекса де Минора.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 17:30 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
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Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Календарь Уимблдон-2024
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