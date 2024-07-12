Экс первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович снялся для обложки летнего выпуска Vogue Adria. На фото теннисист представил коллекцию Lacoste.
Фото: Vogue
Фото: Vogue
Фото: Vogue
Эта линейка журналов Vogue была запущена в марте 2024 года. Там публикуется контент из таких европейских стран, как Сербия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Черногория.
Напомним, в июне 2024 года Джокович опустился на второе место в рейтинге ATP, уступив первенство итальянскому теннисисту Яннику Синнеру. На счету серба 98 титулов одиночного разряда. В этом году он не стал обладателем ни одного из трофеев, однако сейчас готовится к полуфинальному матчу Уимблдона-2024 с Лоренцо Музетти. В полуфинал Джокович прошёл на отказе австралийского теннисиста Алекса де Минора.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
- 12 июля 2024
-
13:00
-
12:46
-
12:39
-
12:30
-
12:14
-
12:07
-
11:54
-
11:45
-
11:07
-
11:07
-
11:00
-
10:39
-
10:09
-
09:38
-
09:00
-
02:51
-
01:15
-
00:45
-
00:35
-
00:18
- 11 июля 2024
-
23:25
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:15
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
19:50
-
19:11
-
19:05
-
18:59