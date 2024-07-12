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«Espresso» Сабрины Карпентер — любимая песня лета Медведева, Рублёв назвал целый альбом

«Espresso» Сабрины Карпентер — любимая песня лета Медведева, Рублёв назвал целый альбом
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) провела опрос среди ведущих игроков с просьбой назвать любимые песни этого лета. Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов приняли участие в этом опросе.

Музыкальные предпочтения теннисистов ATP этим летом:

  • Даниил Медведев (Россия): «Espresso», Сабрина Карпентер.
  • Андрей Рублёв (Россия): альбом «Clancy», американский дуэт Twenty от pilots.
  • Карен Хачанов (Россия), Каспер Рууд (Норвегия): песни Тэйлор Свифт.
  • Карлос Алькарас (Испания): ремикс «Potra Salvajge», Изабель Аун, Фернандо.
  • Хуберт Хуркач (Польша): нет такой композиции.

Напомним, в четвертьфинальном матче Уимблдона-2024 Медведев (5) со счётом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3 обыграл победителя Australian Open – 2024 лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и вышел в полуфинал, где сыграет с действующим чемпионом Карлосом Алькарасом.

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