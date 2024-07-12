ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Возняцки поделилась тёплыми фото со дня рождения

Возняцки поделилась тёплыми фото со дня рождения
Комментарии

Датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки поделилась в своих социальных сетях тёплыми фото вместе с семьёй со дня рождения. 11 июля теннисистке исполнилось 34 года.

«Мой день рождения прошёл отлично с семьёй и друзьями! Сердце переполнено! Спасибо за все поздравления с днём ​​рождения», — написала Возняцки под фото.

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Напомним, на счету Возняцки 30 титулов одиночного разряда, который последний она завоевала в 2018 году. В 2020-м у неё уже была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей. Сейчас теннисистка продолжает карьеру в большом спорте. На текущем Уимблдоне она дошла до третьего круга, но проиграла четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android