Возняцки поделилась тёплыми фото со дня рождения

Датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки поделилась в своих социальных сетях тёплыми фото вместе с семьёй со дня рождения. 11 июля теннисистке исполнилось 34 года.

«Мой день рождения прошёл отлично с семьёй и друзьями! Сердце переполнено! Спасибо за все поздравления с днём ​​рождения», — написала Возняцки под фото.

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Напомним, на счету Возняцки 30 титулов одиночного разряда, который последний она завоевала в 2018 году. В 2020-м у неё уже была попытка завершить карьеру, однако в 2023-м она вновь вернулась на корт после рождения двух детей. Сейчас теннисистка продолжает карьеру в большом спорте. На текущем Уимблдоне она дошла до третьего круга, но проиграла четвёртой ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана.