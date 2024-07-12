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Девушка Музетти — о Лоренцо: перед матчем с Фритцем он приготовил роллы

Девушка Музетти — о Лоренцо: перед матчем с Фритцем он приготовил роллы
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Вероника Конфалоньери, девушка 25-й ракетки мира Лоренцо Музетти, рассказала, как итальянский теннисист проявляет себя в отцовстве. В марте у пары родился сын, которого назвали Людовико.

«Очень хороший, заботливый, чувствительный. Он очень внимателен к семье, и это является нашей общей ценностью. Мы не так много выходим из отеля, чаще остаёмся в номере (в данный момент Музетти принимает участие в Уимблдоне-2024. — Прим. «Чемпионата»), и иногда он тоже готовит.

В ночь перед четвертьфиналом с Фритцем он приготовил роллы по рецепту своей мамы, они были очень вкусными, но я слежу за его диетой и хочу, чтобы он ел больше фруктов и овощей», — приводит слова Вероники Gazzetta.

Сегодня, 12 июля, 22-летний Музетти встретится с экс первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдонского турнира.

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