«В день финала Уимблдона у нас два дня рождения». Девушка Музетти пожелала ему взять титул

Вероника Конфалоньери, девушка 25-й ракетки мира Лоренцо Музетти, пожелала итальянскому теннисисту выиграть Уимблдон-2024.

«Когда родился наш сын, Лоренцо проиграл на турнире в Индиан-Уэллсе и сразу вылетел к нам, побыл и улетел в Майами. Теперь мы с ним, и я желаю ему выиграть Уимблдон. Кстати, в день финала (14 июля. — Прим. «Чемпионата») Людовико исполнится ровно четыре месяца, а мне 28 лет.

Мы не собираемся устраивать свадьбу. Теперь у нас есть Людовико, который больше, чем брак. Может быть, позже, когда он подрастёт», — приводит слова Вероники Gazzetta.

Сегодня, 12 июля, 22-летний Музетти встретится с экс первой ракеткой мира, сербским теннисистом Новаком Джоковичем в полуфинале Уимблдонского турнира.