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«Сбылась мечта». Томас Мартин Этчеверри — о тренировках с Рафаэлем Надалем

«Сбылась мечта». Томас Мартин Этчеверри — о тренировках с Рафаэлем Надалем
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31-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри рассказал о тренировках с 22-кратным победителем турниров «Большого шлема» Рафаэлем Надалем в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже. Спортсмены проводят совместную подготовку на берегу Эгейского моря в Греции.

«Мне удалось поговорить с ним и попросить у него совета. Для меня это сбывшаяся мечта, он был очень внимателен и приятен, как всегда. Для меня это большая честь и привилегия. Он на высоте и тренируется на очень хорошем уровне», — приводит слова Этчеверри пресс-служба ATP.

Рафаэль Надаль и норвежский теннисист Каспер Рууд сыграют вместе в парном разряде на грунтовом турнире категории АТР-250 в Бостаде (Швеция), который пройдёт с 15 по 21 июля.

Ранее стало известно, что Рафаэль Надаль сыграет на Олимпийских играх в Париже (Франция), которые состоятся на грунтовых кортах «Ролан Гаррос». Испанец примет участие не только в одиночном турнире, но и в парном с Карлосом Алькарасом.

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