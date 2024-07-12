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Медведев — Алькарас: россиянин на тай-брейке взял первый сет в полуфинале Уимблдона

Медведев — Алькарас: россиянин на тай-брейке взял первый сет в полуфинале Уимблдона
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Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона проходят полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

В первом сете российский теннисист взял две подачи испанца (из них одну — под ноль), на что Алькарас ответил двумя брейками. В итоге первая партия — за Медведевым на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1).

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		2
6 1 		4
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу испанца. Стоит отметить, что спортсмены ни разу не встречались на турнирах рангом ниже «Мастерса».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.

Турнирная сетка Уимблдона-2024
Календарь Уимблдона-2024
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