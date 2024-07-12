Медведев — Алькарас: россиянин на тай-брейке взял первый сет в полуфинале Уимблдона

Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона проходят полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

В первом сете российский теннисист взял две подачи испанца (из них одну — под ноль), на что Алькарас ответил двумя брейками. В итоге первая партия — за Медведевым на тай-брейке со счётом 7:6 (7:1).

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу испанца. Стоит отметить, что спортсмены ни разу не встречались на турнирах рангом ниже «Мастерса».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.