Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес судьи

Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в полуфинальном матче Уимблдона-2024 с Карлосом Алькарасом. На момент написания новости идёт первый сет поединка.
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алькарас — Медведев.
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Что конкретно сказал россиянин судье Еве Асдераки, пока неизвестно. В случае повтора такой ситуации россиянин рискует быть дисквалифицированным из игры.
Ранее российский теннисист Виктор Янчук говорил, что Медведев может обыграть 21-летнего испанца за счёт его случайных ошибок из-за быстрых перемещений по корту. Теннисисты ранее встречались на корте шесть раз, два из них было именно на травяном покрытии. В этих двух встречах победу удалось одержать обоим теннисистам по одному разу.
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