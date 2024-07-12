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Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес судьи

Медведев получил предупреждение в матче с Алькарасом после слов в адрес судьи
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Российский теннисист Даниил Медведев получил предупреждение за неспортивное поведение в полуфинальном матче Уимблдона-2024 с Карлосом Алькарасом. На момент написания новости идёт первый сет поединка.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Алькарас — Медведев.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		2
6 1 		5
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Что конкретно сказал россиянин судье Еве Асдераки, пока неизвестно. В случае повтора такой ситуации россиянин рискует быть дисквалифицированным из игры.

Ранее российский теннисист Виктор Янчук говорил, что Медведев может обыграть 21-летнего испанца за счёт его случайных ошибок из-за быстрых перемещений по корту. Теннисисты ранее встречались на корте шесть раз, два из них было именно на травяном покрытии. В этих двух встречах победу удалось одержать обоим теннисистам по одному разу.

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