Футболист «Реала» Лука Модрич посетил матч Медведева и Алькараса в 1/2 финала Уимблдона

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич присутствует на полуфинальном матче Уимблдона-2024 между россиянином Даннилом Медведевым и третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании.

Фото: Скриншот трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч: 4-2 в пользу испанца. Стоит отметить, что спортсмены ни разу не встречались на турнирах рангом ниже «Мастерса».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича.