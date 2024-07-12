Футболист «Реала» Лука Модрич посетил матч Медведева и Алькараса в 1/2 финала Уимблдона
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Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич присутствует на полуфинальном матче Уимблдона-2024 между россиянином Даннилом Медведевым и третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании.
Фото: Скриншот трансляции
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
1 : 0
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|2
|3
|4
|5
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|2
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|5
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч: 4-2 в пользу испанца. Стоит отметить, что спортсмены ни разу не встречались на турнирах рангом ниже «Мастерса».
Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований. В прошлогоднем финале он обыграл серба Новака Джоковича.
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