ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Момент, после которого Медведев высказался в адрес судьи в матче с Алькарасом

Момент, после которого Медведев высказался в адрес судьи в матче с Алькарасом
Комментарии

Сегодня, 12 июля, проходит полуфинальный матч Уимблдона-2024 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. После девяти сыгранных геймов судья матча Ева Асдераки дала россиянину предупреждение за неспортивное поведение.

Момент, после которого Медведев высказался в сторону судьи, изображён на фото:

Фото: Скриншот трансляции

Неизвестно, что именно сказал теннисист в адрес судьи, однако она посчитала это достаточно грубым, чтобы сделать предупреждение. В случае повтора подобной ситуации Медведев рискует быть дисквалифицированным.

Напомним, ранее теннисисты уже встречались на корте шесть раз, в том числе и два раза на травяных кортах. В общей сложности счёт личных встреч 4-2 в пользу испанца.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android