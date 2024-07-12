Момент, после которого Медведев высказался в адрес судьи в матче с Алькарасом

Сегодня, 12 июля, проходит полуфинальный матч Уимблдона-2024 между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанским теннисистом Карлосом Алькарасом. После девяти сыгранных геймов судья матча Ева Асдераки дала россиянину предупреждение за неспортивное поведение.

Момент, после которого Медведев высказался в сторону судьи, изображён на фото:

Фото: Скриншот трансляции

Неизвестно, что именно сказал теннисист в адрес судьи, однако она посчитала это достаточно грубым, чтобы сделать предупреждение. В случае повтора подобной ситуации Медведев рискует быть дисквалифицированным.

Напомним, ранее теннисисты уже встречались на корте шесть раз, в том числе и два раза на травяных кортах. В общей сложности счёт личных встреч 4-2 в пользу испанца.