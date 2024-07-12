Победитель первого сета в матчах между Медведевым и Алькарасом всегда выигрывал встречу

Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона проходят полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

В первом сете российский теннисист победил на тай-брейке — 7:6 (7:1). Во всех шести проведённых встречах между теннисистами на турнирах ATP победитель первого сета в итоге выигрывал матч.

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч: 4-2 в пользу испанца.

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.