Медведев — Алькарас: испанец выиграл второй сет в полуфинале Уимблдона

Сегодня, 12 июля, на травяных кортах Лондона проходят полуфинальные матчи мужского одиночного разряда Уимблдона-2024. Российский теннисист пятая ракетка мира Даниил Медведев встречается с третьим номером рейтинга ATP Карлосом Алькарасом из Испании. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между российским и испанским теннисистами.

Во втором сете Алькарас сделал единственный брейк на подаче Медведева в четвёртом гейме. Итоговый счёт партии – 6:3 в пользу испанского теннисиста.

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу испанца. Стоит отметить, что спортсмены ни разу не встречались на турнирах рангом ниже «Мастерса».

Уимблдон-2024 проходит с 1 по 14 июля. Соперник Медведева в сегодняшнем полуфинале является действующим чемпионом соревнований.