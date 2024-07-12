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Фото: Марго Робби с трибун следит за матчем Медведева с Алькарасом в полуфинале Уимблдона

Фото: Марго Робби с трибун следит за матчем Медведева с Алькарасом в полуфинале Уимблдона
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Голливудская актриса Марго Робби с трибун следит за матчем чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

В Лондоне Робби сопровождает её супруг Том Акерли. Не так давно, в начале июля пара объявила, что ожидает появления на свет своего первенца.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона-2024. В данный момент счёт матча 1:1 по сетам. В третьей партии со счётом 5:4 ведёт Алькарас.

Медведев и Алькарас провели между собой шесть матчей на турнирах ATP, в том числе две встречи в рамках Уимблдона. Счёт личных встреч — 4-2 в пользу испанца.

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