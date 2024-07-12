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Беккер: чем дольше длится матч Медведева и Алькараса, тем умнее и лучше играет испанец

Беккер: чем дольше длится матч Медведева и Алькараса, тем умнее и лучше играет испанец
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением касательно текущего матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона-2024.

«Смотрю полуфинал Уимблдона, где играют Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Даниил начал быстро и качественно, немного застав Карлоса врасплох. Но чем дольше длится матч, тем лучше и умнее играет Карлос. Посмотрим, как пойдёт дальше», — написал Беккер в своих социальных сетях.

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