Беккер: чем дольше длится матч Медведева и Алькараса, тем умнее и лучше играет испанец

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер поделился мнением касательно текущего матча чемпиона US Open – 2021 пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона-2024.
«Смотрю полуфинал Уимблдона, где играют Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Даниил начал быстро и качественно, немного застав Карлоса врасплох. Но чем дольше длится матч, тем лучше и умнее играет Карлос. Посмотрим, как пойдёт дальше», — написал Беккер в своих социальных сетях.
- 12 июля 2024
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