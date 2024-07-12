«Это блестяще». Энди Роддик восхитился тактикой Даниила Медведева в матчах с топ-игроками

Чемпион US Open – 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик назвал «секретное оружие» россиянина Даниила Медведева в матчах с топ-игроками.

В данный момент Медведев сражается с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона-2024.

«Что Мед (Даниил Медведев) неизменно делает в матчах с топ-теннисистами, так это меняет темп на второй подаче. Он может развивать скорость от 85 миль в час до 117. Даже когда он крупно промахивается, он чувствует себя комфортно, потому что это его инвестиция в то, чтобы всё-таки вывести соперника из равновесия. Я думаю, что это блестяще, хотя иногда и несовершенно», — написал в самом начале поединка Роддик в своих социальных сетях.