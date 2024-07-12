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«Это блестяще». Энди Роддик восхитился тактикой Даниила Медведева в матчах с топ-игроками

«Это блестяще». Энди Роддик восхитился тактикой Даниила Медведева в матчах с топ-игроками
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Чемпион US Open – 2003 бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик назвал «секретное оружие» россиянина Даниила Медведева в матчах с топ-игроками.

В данный момент Медведев сражается с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» третьим номером мирового рейтинга испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Даниил Медведев – Карлос Алькарас в полуфинале Уимблдона-2024.

«Что Мед (Даниил Медведев) неизменно делает в матчах с топ-теннисистами, так это меняет темп на второй подаче. Он может развивать скорость от 85 миль в час до 117. Даже когда он крупно промахивается, он чувствует себя комфортно, потому что это его инвестиция в то, чтобы всё-таки вывести соперника из равновесия. Я думаю, что это блестяще, хотя иногда и несовершенно», — написал в самом начале поединка Роддик в своих социальных сетях.

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