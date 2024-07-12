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Карлос Алькарас вышел в четвёртый финал на турнире «Большого шлема»

Карлос Алькарас вышел в четвёртый финал на турнире «Большого шлема»
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвёртый раз в карьере вышел в финал на турнире «Большого шлема» после победы над россиянином Даниилом Медведевым на Уимблдоне-2024.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

21-летний испанец выигрывал во всех трёх предыдущих финалах на «Шлемах».

Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.

Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.

В финале Уимблдона-2024 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Новак Джокович (Сербия, 2).

Календарь матчей Уимблдона-2024
Турнирная сетка Уимблдона-2024
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