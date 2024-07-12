Карлос Алькарас вышел в четвёртый финал на турнире «Большого шлема»

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в четвёртый раз в карьере вышел в финал на турнире «Большого шлема» после победы над россиянином Даниилом Медведевым на Уимблдоне-2024.
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21-летний испанец выигрывал во всех трёх предыдущих финалах на «Шлемах».
Впервые в финал он вышел на US Open – 2022, в матче за титул обыграв норвежца Каспера Рууда. Второй финал на ТБШ пришёлся на Уимблдон-2023. В драматичном пятисетовом поединке Алькарас обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича.
Третий финал на «Шлеме» Алькарас сыграл месяц назад, в июне 2024 года. На «Ролан Гаррос» он оказался сильнее немца Александра Зверева в пяти сетах.
В финале Уимблдона-2024 Карлос Алькарас сыграет с победителем матча Лоренцо Музетти (Италия, 25) – Новак Джокович (Сербия, 2).
- 12 июля 2024
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