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Даниил Медведев — Карлос Алькарас, результат матча 12 июля 2024, счет 1:3, полуфинал Уимблдона-2024

Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в финал Уимблдона-2024.

В полуфинальном поединке Медведев (5) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (3).

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Встреча Медведева с Алькарасом продлилась 2 часа и 59 минут. В её рамках Даниил пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Карлоса шесть эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона. В финале защищать титул он будет в матче либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).

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