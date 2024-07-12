Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в финал Уимблдона-2024.
В полуфинальном поединке Медведев (5) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (3).
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча Медведева с Алькарасом продлилась 2 часа и 59 минут. В её рамках Даниил пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Карлоса шесть эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Алькарас – действующий чемпион Уимблдона. В финале защищать титул он будет в матче либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).
Комментарии
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