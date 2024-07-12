Даниил Медведев проиграл Карлосу Алькарасу в полуфинале Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел пробиться в финал Уимблдона-2024.

В полуфинальном поединке Медведев (5) со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу (3).

Встреча Медведева с Алькарасом продлилась 2 часа и 59 минут. В её рамках Даниил пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Карлоса шесть эйсов, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона. В финале защищать титул он будет в матче либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).