Алькарас во второй раз подряд вышел в финал Уимблдона
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Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй финал Уимблдона подряд. В полуфинале он обыграл россиянина Даниила Медведева в четырёх сетах.
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
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3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В 2023 году Алькарас в финальном матче обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Тот поединок завершился в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.
Для испанца выход в финал стал четвёртым на турнирах «Большого шлема». Предыдущие три он выиграл.
В финале Уимблдона-2024 21-летний Алькарас может вновь сразиться с 37-летним Новаком Джоковичем. Сегодня серб, занимающий вторую строчку мирового рейтинга АТР, проведёт свой полуфинал против 25-го сеяного турнира итальянца Лоренцо Музетти.
Комментарии
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