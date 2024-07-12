Алькарас во второй раз подряд вышел в финал Уимблдона

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй финал Уимблдона подряд. В полуфинале он обыграл россиянина Даниила Медведева в четырёх сетах.

В 2023 году Алькарас в финальном матче обыграл 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича. Тот поединок завершился в пяти сетах со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

Для испанца выход в финал стал четвёртым на турнирах «Большого шлема». Предыдущие три он выиграл.

В финале Уимблдона-2024 21-летний Алькарас может вновь сразиться с 37-летним Новаком Джоковичем. Сегодня серб, занимающий вторую строчку мирового рейтинга АТР, проведёт свой полуфинал против 25-го сеяного турнира итальянца Лоренцо Музетти.