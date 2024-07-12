Кафельников: полуфинал Уимблдона — приемлемый результат для Медведева, но время уходит

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на поражение россиянина Даниила Медведева (5) от испанца Карлоса Алькараса (3) в полуфинале Уимблдона-2024 (7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6).

«Случилось то, что должно было случиться. Когда было нужно, Алькарас включил пятую или четвёртую пониженную передачу, выиграв три сета. Я вот так это вижу.

Конечно, Даниил показал приемлемый результат. Полуфинал — это всегда приемлемо. Но очень обидно, когда ты в нескольких шагах от титула Уимблдона. Потом нужно в очередной раз проводить такую же работу, чтобы дойти до такой стадии, а это очень сложно. С этой точки зрения действительно обидно. Годы идут, а время уходит, к сожалению», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.