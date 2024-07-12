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Фото: эмоции Карлоса Алькараса от победы над Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона

Фото: эмоции Карлоса Алькараса от победы над Даниилом Медведевым в полуфинале Уимблдона
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас эмоционально отреагировал на выход в финал Уимблдона-2024.

Напомним, в полуфинальном матче Алькарас (3) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open – 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

Алькарас – действующий чемпион Уимблдона. В финале защищать титул он будет в матче либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).

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