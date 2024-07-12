ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Тяжело проломить стену». Алькарас прокомментировал победу над Медведевым на Уимблдоне

«Тяжело проломить стену». Алькарас прокомментировал победу над Медведевым на Уимблдоне
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5) в полуфинале Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

— Вы называли Медведева настоящей стеной, как вам удалось проломить эту стену?
— Старался делать разные вещи. Старался не играть длинные розыгрыши. Старался делать резаные и укороченные, как можно чаще выходить к сетке. Старался не играть в его игру. Было несколько очков с очень длинными розыгрышами. Я старался играть в свою игру, не затягивать розыгрыш дольше 10-12 ударов. Было тяжело проломить стену», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android