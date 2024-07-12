«Тяжело проломить стену». Алькарас прокомментировал победу над Медведевым на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу над чемпионом US Open – 2021 пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (5) в полуфинале Уимблдона-2024. Встреча завершилась со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 в пользу испанца.

— Вы называли Медведева настоящей стеной, как вам удалось проломить эту стену?

— Старался делать разные вещи. Старался не играть длинные розыгрыши. Старался делать резаные и укороченные, как можно чаще выходить к сетке. Старался не играть в его игру. Было несколько очков с очень длинными розыгрышами. Я старался играть в свою игру, не затягивать розыгрыш дольше 10-12 ударов. Было тяжело проломить стену», — сказал Алькарас в интервью на корте.