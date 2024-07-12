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«Я уже не новичок». Карлос Алькарас высказался о выходе во второй подряд финал Уимблдона

«Я уже не новичок». Карлос Алькарас высказался о выходе во второй подряд финал Уимблдона
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мыслями о выходе во второй подряд финал Уимблдона.

Напомним, в полуфинальном матче Уимблдона-2024 его действующий чемпион Алькарас (3) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

— Вы вышли в финал Уимблдона второй раз подряд. Наверняка, многое изменилось с победы в прошлом году.
— Ощущение, что я уже не новичок. Знаю, как буду чувствовать себя перед финалом. Я уже был в этом положении. Постараюсь делать то, что я хорошо делал в прошлом году. Постараюсь быть лучше и делать вещи, которые хорошо работали», — сказал Алькарас в интервью на корте.

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