ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мне было сложно». Алькарас – о матче с Медведевым на Уимблдоне-2024

«Мне было сложно». Алькарас – о матче с Медведевым на Уимблдоне-2024
Комментарии

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свою игру в полуфинальном матче Уимблдона-2024 против россиянина Даниила Медведева.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Во-первых, я рад, что мы играли без крыши. Другие условия. Доволен своим сегодняшним выступлением. На старте он доминировал в матче, показывал великолепный теннис и на приёме, и на подаче.

Мне было сложно. Постарался успокоить нервы в начале второго сета, очень помогло, что я повёл 3:1, после чего я уже смог показывать свою игру и чуть больше наслаждаться матчем. Старался наносить классные удары и хорошо двигался. В целом думаю, что провёл хороший матч», – сказал Алькарас.

21-летний Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона второй раз подряд. Это его четвёртый финал на турнире «Большого шлема» в целом.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android