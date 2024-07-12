«Мне было сложно». Алькарас – о матче с Медведевым на Уимблдоне-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свою игру в полуфинальном матче Уимблдона-2024 против россиянина Даниила Медведева.

«Во-первых, я рад, что мы играли без крыши. Другие условия. Доволен своим сегодняшним выступлением. На старте он доминировал в матче, показывал великолепный теннис и на приёме, и на подаче.

Мне было сложно. Постарался успокоить нервы в начале второго сета, очень помогло, что я повёл 3:1, после чего я уже смог показывать свою игру и чуть больше наслаждаться матчем. Старался наносить классные удары и хорошо двигался. В целом думаю, что провёл хороший матч», – сказал Алькарас.

21-летний Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона второй раз подряд. Это его четвёртый финал на турнире «Большого шлема» в целом.