«Мне было сложно». Алькарас – о матче с Медведевым на Уимблдоне-2024

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас оценил свою игру в полуфинальном матче Уимблдона-2024 против россиянина Даниила Медведева.
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«Во-первых, я рад, что мы играли без крыши. Другие условия. Доволен своим сегодняшним выступлением. На старте он доминировал в матче, показывал великолепный теннис и на приёме, и на подаче.
Мне было сложно. Постарался успокоить нервы в начале второго сета, очень помогло, что я повёл 3:1, после чего я уже смог показывать свою игру и чуть больше наслаждаться матчем. Старался наносить классные удары и хорошо двигался. В целом думаю, что провёл хороший матч», – сказал Алькарас.
21-летний Карлос Алькарас вышел в финал Уимблдона второй раз подряд. Это его четвёртый финал на турнире «Большого шлема» в целом.
- 12 июля 2024
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