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Карлос Алькарас — про 14 июля: это будет хороший день для испанцев

Карлос Алькарас — про 14 июля: это будет хороший день для испанцев
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о важности такой даты, как 14 июля для его родной страны.

Напомним, 14 июля состоится финал мужского Уимблдона-2024, куда сегодня, 12 июля, пробился Алькарас. В этот же день состоится чемпионат Европы-2024 по футболу, где сборная Испании сразится с Англией. Игра пройдёт на стадионе «Олимпиаштадион» (Берлин, Германия).

«Будет хороший день для испанцев. Я не говорю, что Испания выиграет. Просто говорю, что будет классный день», — сказал Алькарас в интервью на корте.

21-летний Алькарас – действующий чемпион Уимблдона. В финале защищать титул он будет в матче либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).

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