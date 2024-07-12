Алькарас — самый юный игрок после Надаля, вышедший в финал «РГ» и Уимблдона в одном году

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас достиг уникального достижения благодаря выходу в финал Уимблдона-2024.

Алькарас стал самым молодым игроком, вышедшим в финалы «Ролан Гаррос» и Уимблдона в одном сезоне, после своего соотечественника и кумира Рафаэля Надаля, который сделал это в 2006 году в 20 лет и 34 дня. Карлосу в данный момент 21 год и 68 дней.

Напомним, сегодня, 12 июля, в полуфинальном матче Уимблдона-2024 его действующий чемпион Алькарас (3) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

В финале Алькарас сразится либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25). Отметим, что финал прошедшего «Ролан Гаррос» стал победным для испанца.