Карлос Алькарас раскрыл, чем займётся в день отдыха перед финалом Уимблдона-2024

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, чем собирается заняться в день отдыха перед финалом Уимблдона-2024.

Я так плохо играю в гольф! По сравнению с тем, как я играю в теннис (смеётся). Мне нравится гольф. Я не слишком в нём хорош, но он помогает переключиться с тенниса и расслабиться. Завтра, вероятно, сыграю в гольф, просто чтобы успокоиться», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Напомним, сегодня, 12 июля, в полуфинальном матче Уимблдона-2024 его действующий чемпион Алькарас (3) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

В финале Уимблдона Алькарас сразится либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).