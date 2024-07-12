Алькарас стал лишь вторым испанцем, который сыграет в финале Уимблдона более одного раза

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лишь вторым испанцем в Открытой эре, в послужном списком которого значится более одного финала на Уимблдоне.

Напомним, сегодня, 12 июля, Алькарас (3) вышел в финал Уимблдона-2024. В полуфинальном матче он со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

До Алькараса единственным испанцем, который играл в финале Уимблдона более одного раза, являлся кумир Карлоса Рафаэль Надаль. В его активе пять выходов в финал и два титула.

За второй подряд титул на Уимблдоне Алькарас сразится либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).