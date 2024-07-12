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Даниил Медведев останется пятой ракеткой мира по итогам Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 российский теннисист Даниил Медведев останется пятой ракеткой мира по итогам своего выступления на Уимблдоне-2024.

Напомним, на травяном турнире «Большого шлема» Медведев (5) дошёл до полуфинала, где со счётом 7:6 (7:1), 3:6, 4:6, 4:6 проиграл трёхкратному чемпиону мэйджоров испанцу Карлосу Алькарасу (3). Тем самым Даниил защитил очки за прошлогодний полуфинал мэйджора на траве, который тоже проиграл Алькарасу.

В лайв-рейтинге ATP Медведев уступает четвёртой ракетке мира немцу Александру Звереву 490 очков.

По ходу текущего Уимблдона Медведев одержал победы над такими игроками, как американец Александр Ковачевич, француз Александр Мюллер, немец Ян-Леннард Штруфф, болгарин Григор Димитров (на снятии) и первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.