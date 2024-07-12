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Новак Джокович — Лоренцо Музетти: серб выиграл стартовый сет в полуфинале Уимблдона-2024

Новак Джокович — Лоренцо Музетти: серб выиграл стартовый сет в полуфинале Уимблдона-2024
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Завершился первый сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024. Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Джокович.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 19:05 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6
6 		6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Первый сет встреча Джоковича с Музетти продлился 49 минут. В его рамках Джокович реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Музетти один реализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024.

Победитель матча Джокович — Музетти в финале Уимблдона-2024 сразится с его действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом (3), который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева (5) в четырёх сетах.

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