Новак Джокович — Лоренцо Музетти: серб выиграл стартовый сет в полуфинале Уимблдона-2024

Завершился первый сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024. Стартовую партию со счётом 6:4 выиграл Джокович.

Первый сет встреча Джоковича с Музетти продлился 49 минут. В его рамках Джокович реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Музетти один реализованный брейк-пойнт.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024.

Победитель матча Джокович — Музетти в финале Уимблдона-2024 сразится с его действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом (3), который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева (5) в четырёх сетах.