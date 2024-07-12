Алькарас в матче с Медведевым на Уимблдоне одержал 30-ю победу над игроком из топ-10

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира 21-летний испанский теннисист Карлос Алькарас одержал 30-ю в своей карьере победу на игроком из топ-10 рейтинга ATP.

Это произошло в полуфинале Уимблдона-2024. Алькарас (3) со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграл чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

Отметим, что в целом баланс Алькараса в матчах с теннисистами из первой десятки мирового рейтинга составляет 30:17. В этом сезоне Карлос одержал семь таких побед в девяти матчах.

За второй подряд титул на Уимблдоне Алькарас сразится либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данного поединка.