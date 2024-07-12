Карлос Алькарас повторил выдающееся достижение Борга, Беккера и Надаля на Уимблдоне

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира 21-летний испанец Карлос Алькарас благодаря сегодняшней победе в полуфинале Уимблдона-2024 добился выдающегося достижения для мужского тенниса.

Напомним, сегодня, 12 июля, Алькарас (3) вышел в финал Уимблдона-2024, со счётом 6:7 (1:7), 6:3, 6:4, 6:4 обыграв чемпиона US Open — 2021 пятую ракетку мира россиянина Даниила Медведева (5).

Алькарас стал лишь четвёртым игроком в Открытой эре (с 1968 года), который успел в возрасте до 21 года включительно выйти в не менее двух финалов Уимблдона. Помимо Карлоса таким достижением могут похвастаться лишь швед Бьорн Борг, немец Борис Беккер и испанец Рафаэль Надаль.

За второй подряд титул на Уимблдоне Алькарас сразится либо с сербом Новаком Джоковичем (2), либо с итальянцем Лоренцо Музетти (25).