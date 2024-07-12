Даниил Медведев объяснил свои крики в адрес судьи в полуфинале Уимблдона-2024

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал инцидент, произошедший с ним в конце первого сета матча с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

Медведев получил предупреждение от судьи Евы Асдераки за неспортивное поведение после слов, сказанных в её адрес. Что конкретно сказал Даниил, неизвестно, предположительно, это была нецензурная брань.

— В первом сете был инцидент, когда судья на вышке посчитала, что был двойной отскок. Что вы ей сказали?

— Не знаю, было там двойное касание или нет. Я подумал, что нет. Но это было неоднозначно. Штука в том, что когда-то давным-давно на «Ролан Гаррос» я проиграл Чиличу. И она не увидела, что там было одно касание. Я помнил об этом и подумал – опять, против меня. Я сказал что-то по-русски. Всё в границах дозволенного. Получил за это предупреждение.

— Это была «маленькая кошка»?

— Нет-нет. Я бы сказал, что «маленькая кошка» — это приятные слова, но значение неприятное. А тут значение было лучше (смеётся)», — сказал Медведев на пресс-конференции.