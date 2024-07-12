Новак Джокович — Лоренцо Музетти: серб в сете от выхода в финал Уимблдона-2024

Завершился второй сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024. Вторую партию со счётом 7:6 (7:2) выиграл Джокович, тем самым поведя в матче со счётом 2:0 по сетам.
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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024.
Второй сет матча Джоковича с Музетти продлился 1 час и 10 минут. В его рамках Новак реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных, Лоренцо — один из двух.
Победитель матча Джокович — Музетти в финале Уимблдона-2024 сразится с его действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом (3), который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева (5) в четырёх сетах.
- 12 июля 2024
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