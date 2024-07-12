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Новак Джокович — Лоренцо Музетти: серб в сете от выхода в финал Уимблдона-2024

Новак Джокович — Лоренцо Музетти: серб в сете от выхода в финал Уимблдона-2024
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Завершился второй сет матча 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» второй ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича с 25-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024. Вторую партию со счётом 7:6 (7:2) выиграл Джокович, тем самым поведя в матче со счётом 2:0 по сетам.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 15:40 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 4 4
6 1 		6 6 6
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Лоренцо Музетти в полуфинале Уимблдона-2024.

Второй сет матча Джоковича с Музетти продлился 1 час и 10 минут. В его рамках Новак реализовал один брейк-пойнт из четырёх заработанных, Лоренцо — один из двух.

Победитель матча Джокович — Музетти в финале Уимблдона-2024 сразится с его действующим чемпионом испанцем Карлосом Алькарасом (3), который ранее обыграл россиянина Даниила Медведева (5) в четырёх сетах.

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