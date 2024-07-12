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Медведев ответил, переживал ли, что его могут дисквалифицировать с Уимблдона за ругань

Медведев ответил, переживал ли, что его могут дисквалифицировать с Уимблдона за ругань
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Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о возможных последствиях инцидента, произошедшего с ним в конце первого сета матча с испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Уимблдона-2024.

Напомним, Медведев получил предупреждение от судьи Евы Асдераки за неспортивное поведение после слов, сказанных в её адрес. Что конкретно сказал Даниил, неизвестно, предположительно, это была нецензурная брань.

— Были ли опасения, что из-за этих слов вас могли дисквалифицировать?
– Совсем нет, потому что я не сказал ничего слишком плохого. Дело в том, что, на мой взгляд, было бы намного проще с системой просмотров. Потому что система показывала бы отскок. В таком случае у нас бы никогда не было такой ситуации. Я не знаю, почему мы не используем систему видеопросмотра для двойного отскока, — сказал Медведев на пресс-конференции.

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