Новак Джокович вышел в финал на ТБШ в 37-й раз — это рекорд мужского тенниса

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 37-й финал турнира «Большого шлема». Это рекорд мужского тенниса, который серб обновил на Уимблдоне-2024.

У ближайшего преследователя, Роджера Федерера, завершившего карьеру два года назад, 31 финал на ТБШ.

Джокович также является рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» – у него их 24. В последний раз он побеждал на US Open – 2023.

Напомним, сегодня, 12 июля, Джокович вышел в финал Уимблдона-2024, в 1/2 финала обыграв итальянца Лоренцо Музетти в трёх сетах.

В финале Новак сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, с которым уже играл на этой стадии Уимблдона в 2023 году. Тогда Джокович уступил в пяти сетах.