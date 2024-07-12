Новак Джокович вышел в финал на ТБШ в 37-й раз — это рекорд мужского тенниса
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Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в 37-й финал турнира «Большого шлема». Это рекорд мужского тенниса, который серб обновил на Уимблдоне-2024.
У ближайшего преследователя, Роджера Федерера, завершившего карьеру два года назад, 31 финал на ТБШ.
Джокович также является рекордсменом мужского тенниса по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» – у него их 24. В последний раз он побеждал на US Open – 2023.
Напомним, сегодня, 12 июля, Джокович вышел в финал Уимблдона-2024, в 1/2 финала обыграв итальянца Лоренцо Музетти в трёх сетах.
Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 19:05 МСК
25
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 3
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2
Новак Джокович
Н. Джокович
В финале Новак сразится с испанцем Карлосом Алькарасом, с которым уже играл на этой стадии Уимблдона в 2023 году. Тогда Джокович уступил в пяти сетах.
Комментарии
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