Даниил Медведев: не думаю, что у Алькараса есть хоть что-то от игроков «Большой тройки»

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался об уникальности 21-летнего испанца Карлоса Алькараса, которому ранее проиграл в полуфинале Уимблдона-2024.

— Карлос – большой талант. Вы – один из немногих, кто играл и против него, и против «Большой тройки». Можете сравнить Карлоса с ними?

— Штука в том, что я играл с членами «Большой тройки», когда они были, скажем так, «старыми» или в возрасте за 30. Есть разница. Они все разные. Все разные по-своему, по своей игре. Мне кажется, нельзя взять что-то у одного и сравнить с другим, потому что Роджер играет на линии. Он показывает прекрасную технику ударов, выходит к сетке. Новак тоже играет на линии, но совершенно иначе. Потрясающая оборона, как игрок в пинбол, когда мяч возвращается к вам очень быстро. Рафа совершенно другой. Он может быть в 10 метрах позади, но побежит к каждому мячу. Банана-шот… Леворукий. Не думаю, что у Карлоса есть хоть что-то от них. У него другой стиль игры, — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.