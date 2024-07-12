Медведев: пожалуй, Алькарас самый сложный соперник в моей карьере. Но у меня есть время

Чемпион US Open – 2021 пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, чем трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас отличается от других игроков.

«У всех нас есть предпочтения. Кто-то предпочитает оборону, кто-то — контратаки, кто-то предпочитает играть суперагрессивно. Он может всё из этого. Иногда он может нанести резаный… Даже плохой резаный, а потом побежит и попробует выиграть. Часто, когда соперник так делает, ты можешь просто нанести лёгкий удар, и он не захочет атаковать. Но не Карлос. Если дать Карлосу лёгкий удар, то ты знаешь, что для тебя всё кончено. Пожалуй, он самый сложный соперник, с кем я встречался за карьеру. Но у меня есть время, чтобы постараться добиться большего», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.