ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2024

Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2024
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2024. В полуфинале Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, обыграл 25-го сеяного итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.

Уимблдон (м). 1/2 финала
12 июля 2024, пятница. 19:05 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 2 4
6 		7 7 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Матч продолжался 2 часа 51 минуту. В рамках встречи Джокович выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Музетти два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.

Во втором сете Музетти вёл с брейком, но не сумел удержать преимущество.

В финале Уимблдона-2024 37-летний Новак Джокович сыграет с 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом.

Теннисисты разыгрывали титул Уимблдона-2023, победу год назад одержал Алькарас в пятисетовом триллере.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android