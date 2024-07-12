24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдона-2024. В полуфинале Джокович, занимающий вторую строчку мирового рейтинга, обыграл 25-го сеяного итальянца Лоренцо Музетти со счётом 6:4, 7:6 (7:2), 6:4.
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Матч продолжался 2 часа 51 минуту. В рамках встречи Джокович выполнил шесть эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Музетти два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Во втором сете Музетти вёл с брейком, но не сумел удержать преимущество.
В финале Уимблдона-2024 37-летний Новак Джокович сыграет с 21-летним испанцем Карлосом Алькарасом.
Теннисисты разыгрывали титул Уимблдона-2023, победу год назад одержал Алькарас в пятисетовом триллере.
- 12 июля 2024
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